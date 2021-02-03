​Азар снова травмирован и пропустит три-четыре недели

Вингер «Реала» Эден Азар продолжает сталкиваться с травмами. Как сообщает в Twitter журналист Goal.com Марио Кортегана, бельгийский футболист снова получил мышечную травму. Ожидается, что Азар пропустит около трёх-четырёх недель.

С момента перехода в «Реал» Эден Азар пропустил из-за травм и проблем со здоровьем уже сорок три матча команды. При этом за семь лет выступлений в «Челси» травмы помешали бельгийцу принять участие только в двадцати поединках.

Эден Азар сменил «Челси» на «Реал» летом 2019 года. Бельгиец осуществил мечту детства, примерив на себе футболку «сливочных».