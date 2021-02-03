Рауль – фаворит на должность тренера «Реала»

Слухи об уходе Зинедина Зидана с тренерского мостика «Реала» никуда не деваются. Мадридская команда проводит неубедительный сезон, и, как писала газета AS, Зидан может сохранить работу только в случае победы в Лиге чемпионов.

Вместе с тем El Larguero сообщает, что фаворитом на должность тренера «Реала» после ухода Зидана является Рауль. В клубе считают, что 43-летний специалист уже созрел для работы с первой командой.

В настоящее время Рауль работает с молодёжкой «Реала». В прошлом сезоне под руководством Рауля «сливочные» выиграли Юношескую лигу УЕФА.