Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Рауль – фаворит на должность тренера «Реала»

03 Февраля 2021, 16:48,

Global Look Press

Слухи об уходе Зинедина Зидана с тренерского мостика «Реала» никуда не деваются. Мадридская команда проводит неубедительный сезон, и, как писала газета AS, Зидан может сохранить работу только в случае победы в Лиге чемпионов.

Вместе с тем El Larguero сообщает, что фаворитом на должность тренера «Реала» после ухода Зидана является Рауль. В клубе считают, что 43-летний специалист уже созрел для работы с первой командой.

В настоящее время Рауль работает с молодёжкой «Реала». В прошлом сезоне под руководством Рауля «сливочные» выиграли Юношескую лигу УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Рауль Гонсалес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола