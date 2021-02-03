​Месси подаст иск против газеты и пятерых представителей «Барселоны»

Лионель Месси готовится к судебному разбирательству на фоне появления в газете El Mundo копии его контракта. Как сообщает RAC1, звёздный футболист подаст иск не только против самой газеты, но и против пятерых представителей клуба, которые могут быть причастны к утечке информации.

Месси подозревает пятерых человек. Это экс-президент клуба Хосеп Бартомеу, бывший вице-президент клуба по спортивной части Хорди Местре, генеральный директор Оскар Грау, временный президент клуба Карлес Тускетс и глава юридической службы Рома Гомес Понти.

По данным источника, в «Барселоне» собираются провести собственное внутреннее расследование по этой ситуации.