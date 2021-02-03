​Месси подаст иск против газеты и пятерых представителей «Барселоны»

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03 Февраля 2021, 14:13,
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Лионель Месси готовится к судебному разбирательству на фоне появления в газете El Mundo копии его контракта. Как сообщает RAC1, звёздный футболист подаст иск не только против самой газеты, но и против пятерых представителей клуба, которые могут быть причастны к утечке информации.
Месси подозревает пятерых человек. Это экс-президент клуба Хосеп Бартомеу, бывший вице-президент клуба по спортивной части Хорди Местре, генеральный директор Оскар Грау, временный президент клуба Карлес Тускетс и глава юридической службы Рома Гомес Понти.
По данным источника, в «Барселоне» собираются провести собственное внутреннее расследование по этой ситуации.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Хосеп Бартомеу, Карлес Тускетс
Попытается еще лямов 500 срубить??))))...если самого опять с папашей не возьмут в оборот))
ай.. неужта меци как какора будет на зоне за местный чемпик бороца.. )))
За уклонение от уплаты налогов карлика посадить надо, пусть оттуда малявы на волю пишет, там времени у него должно быть побольше на это...
Так ты, гномик, ешё и стукачок оказывается?