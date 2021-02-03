Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Месси подаст иск против газеты и пятерых представителей «Барселоны»

03 Февраля 2021, 14:13,

Global Look Press

Лионель Месси готовится к судебному разбирательству на фоне появления в газете El Mundo копии его контракта. Как сообщает RAC1, звёздный футболист подаст иск не только против самой газеты, но и против пятерых представителей клуба, которые могут быть причастны к утечке информации.

Месси подозревает пятерых человек. Это экс-президент клуба Хосеп Бартомеу, бывший вице-президент клуба по спортивной части Хорди Местре, генеральный директор Оскар Грау, временный президент клуба Карлес Тускетс и глава юридической службы Рома Гомес Понти.

По данным источника, в «Барселоне» собираются провести собственное внутреннее расследование по этой ситуации.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Хосеп Бартомеу, Карлес Тускетс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
snk6565
03 Февраля 2021, 15:40

Попытается еще лямов 500 срубить??))))...если самого опять с папашей не возьмут в оборот))

1
ингерман
03 Февраля 2021, 15:23

ай.. неужта меци как какора будет на зоне за местный чемпик бороца.. )))

2
Sergo
03 Февраля 2021, 14:38

За уклонение от уплаты налогов карлика посадить надо, пусть оттуда малявы на волю пишет, там времени у него должно быть побольше на это...

3
Кар Карыч
03 Февраля 2021, 14:19

Так ты, гномик, ешё и стукачок оказывается?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола