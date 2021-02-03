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Месси признан лучшим футболистом десятилетия в Южной Америке

03 Февраля 2021, 13:49,

Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом минувшего десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).

Вторую строчку занял бразильский форвард Неймар, выступающий в чемпионате Франции за «ПСЖ». Третьим стал еще один представитель Бразилии - защитник Дани Алвес. В настоящий момент он выступает за «Сан-Паулу».

В этот рейтинг включены футболисты из стран, входящих в КОНМЕБОЛ, в период с 2011-го по 2020-й год.

Добавим, что Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом десятилетия в Европе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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Комментарии (1)
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1
Артур Измаилов
03 Февраля 2021, 14:04

В цЫрке лилипутов тоже признали нашего карлика лучшим

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