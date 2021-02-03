Один из лидеров «Атлетико» заразился коронавирусом

Один из ведущих игроков мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш заразился коронавирусной инфекцией, об этом сообщается в официальном «Твиттере» клуба. 21-летний футболист изолирован от команды и сейчас находится дома.

На прошлой неделе положительные тесты на коронавирус сдали еще два футболиста «матрасников». Речь идет о бельгийском форварде Яннике Феррейре-Карраско и испанском защитнике Марио Эрмосо.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 21-летний португальский нападающий сыграл 18 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (один - с пенальти) и четыре результативные передачи.