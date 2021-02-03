«Реал» решил расстаться с Винисиусом

Бразильский форвард Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Об этом информирует издание AS.

Согласно данным источника, руководство и тренерский штаб «королевского» клуба недовольны игрой 20-летнего нападающего в текущем сезоне. «Галактикос» планируют расстаться с игроком, чтобы немного разгрузить зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел 17 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Действующий контракт бразильского футболиста с мадридским грандом рассчитан до середины 2025-го года.