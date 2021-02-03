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«Реал» решил расстаться с Винисиусом

03 Февраля 2021, 10:19,

Global Look Press

Бразильский форвард Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Об этом информирует издание AS.

Согласно данным источника, руководство и тренерский штаб «королевского» клуба недовольны игрой 20-летнего нападающего в текущем сезоне. «Галактикос» планируют расстаться с игроком, чтобы немного разгрузить зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел 17 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Действующий контракт бразильского футболиста с мадридским грандом рассчитан до середины 2025-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Винисиус Жуниор
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
03 Февраля 2021, 12:39
Парень протух от того что в талант нужно ещё что то раскрыть, для этого нужен кто то, Зидан не раскрыл ни одного игрока, это не его, он как и Маур любит работать с готовым материалом.
1
Стрельников Михаил
03 Февраля 2021, 11:24

Родриго интереснее

1
Артур Измаилов
03 Февраля 2021, 10:33

Давно пора

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