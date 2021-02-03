Серхи Роберто сдал 26 положительных тестов на коронавирус

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто, переболевший коронавирусной инфекцией, сдал 26 положительных тестов. Об этом информирует издание Football-Espana.

Источник отмечает, что 28-летний футболист только с 27-й попытки получил отрицательный результат. На поле Роберто смог вернуться 31-го января в поединке 21-го тура Примеры против «Атлетика» Бильбао (2:1).

В текущем сезоне чемпионата Испании защитник принял участие в восьми встречах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с каталонским грандом истекает летом 2022-го года.