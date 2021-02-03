Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Серхи Роберто сдал 26 положительных тестов на коронавирус

03 Февраля 2021, 08:59,

Global Look Press

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто, переболевший коронавирусной инфекцией, сдал 26 положительных тестов. Об этом информирует издание Football-Espana.

Источник отмечает, что 28-летний футболист только с 27-й попытки получил отрицательный результат. На поле Роберто смог вернуться 31-го января в поединке 21-го тура Примеры против «Атлетика» Бильбао (2:1).

В текущем сезоне чемпионата Испании защитник принял участие в восьми встречах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с каталонским грандом истекает летом 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхи Роберто
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола