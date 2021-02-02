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​Азар пропустил тренировку из-за дискомфорта

02 Февраля 2021, 19:15,

Global Look Press

Вингер «Реала» Эден Азар никак не может преодолеть проблемы со здоровьем. Как сообщает Marca, бельгийский футболист не тренировался с командой во вторник, поскольку испытывал некоторый дискомфорт.

В нынешнем сезоне Эден Азар принял участие в тринадцати матчах «Реала» из тридцати возможных. На счету вингера три забитых мяча.

Если брать семнадцать пропущенных игр Азара в этом сезоне, то восемь он пропустил из-за одной мышечной травмы, шесть – из-за другой мышечной травмы, одну – из-за положительного теста на коронавирус, а ещё две – из-за дискомфорта в лодыжке, на которой в прошлом сезоне ему сделали операцию.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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