​Азар пропустил тренировку из-за дискомфорта

Вингер «Реала» Эден Азар никак не может преодолеть проблемы со здоровьем. Как сообщает Marca, бельгийский футболист не тренировался с командой во вторник, поскольку испытывал некоторый дискомфорт.

В нынешнем сезоне Эден Азар принял участие в тринадцати матчах «Реала» из тридцати возможных. На счету вингера три забитых мяча.

Если брать семнадцать пропущенных игр Азара в этом сезоне, то восемь он пропустил из-за одной мышечной травмы, шесть – из-за другой мышечной травмы, одну – из-за положительного теста на коронавирус, а ещё две – из-за дискомфорта в лодыжке, на которой в прошлом сезоне ему сделали операцию.