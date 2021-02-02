​Пике сообщил о возвращении к тренировкам

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02 Февраля 2021, 17:50,
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Защитник «Барселоны» Херард Пике опубликовал видео на своей странице в Twitter. Футболист сообщил, что уже начал тренироваться.
Пике получил травму колена ещё в средине ноября во время матча против «Атлетико». С тех пор один из лидеров «сине-гранатовых» находился в лазарете и на поле не появлялся.
Всего в нынешнем сезоне Пике провёл за «Барселону» десять матчей и отметился одним забитым голом.
«Барселона» на сегодняшний день делит по очкам второе место в турнирной таблице с извечными противниками из «Реала». «Атлетико» лидирует в Ла Лиге, имея на десять зачётных баллов больше при игре в запасе.
El millor regal.— Gerard Piqué (@3gerardpique) February 2, 2021
I’m back. pic.twitter.com/qObDjH0DYL
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Херард Пике