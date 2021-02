​Зидан переболел коронавирусом и вернулся к работе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан во вторник вернулся к работе с командой после выздоровления от коронавируса. Соответствующей новостью поделилась пресс-служба клуба, опубликовавшая в Twitter несколько фотографий с тренировки.

О заражении Зидана коронавирусной инфекцией стало известно полторы недели назад. С тех пор главный тренер «Реала» находился в изоляции и контактировал с командой лишь удалённо.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт шестого февраля, в субботу. Команда Зинедина Зидана будет противостоять «Уэске». На сегодняшний день «сливочные» по очкам делят второе место с «Барселоной».

Zidane rejoins the team for the first training session of the week.#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/GG7MnMEnTo