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​Зидан переболел коронавирусом и вернулся к работе

02 Февраля 2021, 16:51,

Global Look Press

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан во вторник вернулся к работе с командой после выздоровления от коронавируса. Соответствующей новостью поделилась пресс-служба клуба, опубликовавшая в Twitter несколько фотографий с тренировки.

О заражении Зидана коронавирусной инфекцией стало известно полторы недели назад. С тех пор главный тренер «Реала» находился в изоляции и контактировал с командой лишь удалённо.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт шестого февраля, в субботу. Команда Зинедина Зидана будет противостоять «Уэске». На сегодняшний день «сливочные» по очкам делят второе место с «Барселоной».

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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