Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Зидан сохранит работу в «Реале» при одном условии

02 Февраля 2021, 16:34,

Global Look Press

«Реал» проводит не самый лучший сезон. Мадридская команда рано вылетела из Кубка Испании, сошла с дистанции в Суперкубке Испании на стадии полуфинала, а в Примере на десять баллов отстаёт от лидирующего «Атлетико», проведя при этом на игру больше.

В Испании говорят о том, что Зидан может покинуть тренерский мостик по окончанию нынешнего сезона. Впрочем, издание AS пишет, что французский тренер имеет шанс сохранить работу. Для этого ему нужно привести «Реал» к ещё одной победе в Лиге чемпионов.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Аталантой».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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