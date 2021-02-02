​Зидан сохранит работу в «Реале» при одном условии

«Реал» проводит не самый лучший сезон. Мадридская команда рано вылетела из Кубка Испании, сошла с дистанции в Суперкубке Испании на стадии полуфинала, а в Примере на десять баллов отстаёт от лидирующего «Атлетико», проведя при этом на игру больше.

В Испании говорят о том, что Зидан может покинуть тренерский мостик по окончанию нынешнего сезона. Впрочем, издание AS пишет, что французский тренер имеет шанс сохранить работу. Для этого ему нужно привести «Реал» к ещё одной победе в Лиге чемпионов.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Аталантой».