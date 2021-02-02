Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Президент «Реала» Перес заразился коронавирусом

02 Февраля 2021, 15:15,

Depositphotos

Вслед за главным тренером Зинедином Зиданом коронавирусной инфекцией заразился и президент «Реала» Флорентино Перес. Об этом сообщается на официальном сайте «сливочных». Перес сдал положительный тест, хотя он не испытывает никаких симптомов болезни.

Отметим, что «Реал» неудачно провёл последний матч чемпионата Испании, проиграв на своём поле «Леванте» с результатом 1:2. «Сливочные» позволили догнать себя извечным конкурентам в лице «Барселоны». При этом в Ла Лиге уверенно лидирует «Атлетико».

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, шестого февраля. Соперником «сливочных» будет «Уэска».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес, коронавирус в Испании
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