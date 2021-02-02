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​Рамос поставил «лайк» сообщению о своём уходе из «Реала»

02 Февраля 2021, 14:58,

Global Look Press

Серхио Рамос поставил «лайк» публикации в Instagram, в которой говорится о том, что в «Реале» уверены в его уходе по окончанию нынешнего сезона. Об этом в Twitter пишет RouteOneFootball, ссылаясь на COPE.

В последние недели вокруг будущего Серхио Рамоса ходит множество слухов. Действующий контракт капитана «Реала» истекает в конце сезона, и договорённости о пролонгации трудового договора на сегодняшний день нет. СМИ часто связывают Рамос с интересом «ПСЖ».

Отметим, что Серхио Рамос выступает за «Реал» с далёкого 2005 года после перехода из «Севильи».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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