​Рамос поставил «лайк» сообщению о своём уходе из «Реала»

Серхио Рамос поставил «лайк» публикации в Instagram, в которой говорится о том, что в «Реале» уверены в его уходе по окончанию нынешнего сезона. Об этом в Twitter пишет RouteOneFootball, ссылаясь на COPE.

В последние недели вокруг будущего Серхио Рамоса ходит множество слухов. Действующий контракт капитана «Реала» истекает в конце сезона, и договорённости о пролонгации трудового договора на сегодняшний день нет. СМИ часто связывают Рамос с интересом «ПСЖ».

Отметим, что Серхио Рамос выступает за «Реал» с далёкого 2005 года после перехода из «Севильи».