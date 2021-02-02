​Исследование: Месси приносит «Барселоне» 30% доходов

Публикация деталей контракта Лионеля Месси с «Барселоной» вызвала массу споров по поводу того, не является ли дорогостоящий трудовой договор аргентинца одной из причин финансовых проблем клуба. Испанский Sport опубликовал исследование, которое провёл генеральный директор компании Diagonal Inversiones Марк Сириа, являющийся партнёром «Барселоны», и несколько других экспертов из области финансов.

Исследователи выяснили, что после подписания нового контракта с 2017 году Месси принёс «Барселоне» 619 265 000 евро – примерно 30% доходов «сине-гранатовых». При этом аргентинец обошёлся клубу в 383 655 000 евро.

В исследовании отмечается, что цена спонсорских контрактов с Лионелем Месси и без может отличаться на 50%, не говоря уже о доходах с продаж футболок и различной атрибутики.