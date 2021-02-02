Куман: «Лучше бы Суарес перешёл в «Ювентус», а не в «Атлетико»

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02 Февраля 2021, 13:15,
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Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о трансфере уругвайского форварда Луиса Суареса в мадридский «Атлетико».
«Было бы лучше, если бы Луис перешел в туринский «Ювентус», а не в «Атлетико». Ведь он продолжает играть в чемпионате Испании. Это было очень непростое решение, однако мы должны были его принять. Я всегда поддерживаю решения клуба», - передает слова голландского специалиста.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 34-летний уругвайский бомбардир провел 16 поединков, отметившись 14 забитыми мячами (два - с пенальти) и двумя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Луис Суарес, Рональд Куман
Придурок.....Лучше бы он оставался в Барселоне.Я всегда поддерживанию решение клуба.Какой идиотский отмаз.Клуб-какое эфимерное понятие.Кто конкретно принимал решение?Ты?Президент?Даже если на этом настаивал Бартомеу,то ты как тренер (каким ты себя,в отличие от моего мнения,считаешь) должен был проанализировать статистику своих нападающих,а не тупо кивать головой и со всем соглашаться.Ты не стратег,а так-Труба на бане.