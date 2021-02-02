Куман: «Лучше бы Суарес перешёл в «Ювентус», а не в «Атлетико»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о трансфере уругвайского форварда Луиса Суареса в мадридский «Атлетико».

«Было бы лучше, если бы Луис перешел в туринский «Ювентус», а не в «Атлетико». Ведь он продолжает играть в чемпионате Испании. Это было очень непростое решение, однако мы должны были его принять. Я всегда поддерживаю решения клуба», - передает слова голландского специалиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 34-летний уругвайский бомбардир провел 16 поединков, отметившись 14 забитыми мячами (два - с пенальти) и двумя голевыми передачами.