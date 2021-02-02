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Куман: «Перед началом сезона Месси был полон энтузиазма»

02 Февраля 2021, 12:44,

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился подробностями своего разговора с капитаном команды Лионелем Месси. В межсезонье голландский специалист приступил к работе с каталонцами, в то же время форвард пытался активировать опцию в контракте, которая позволяла бы ему уйти бесплатно.

- Я говорил с ним перед началом нового сезона, и он был действительно полон энтузиазма. Я знал о его проблемах в отношениях с руководством клуба. Я сказал Лео: «Я буду очень счастлив, если ты останешься. Если же нет, то это твое решение, и эту ситуацию тебе придется решать с клубом, - приводит слова Кумана the Athletic.

Напомним, что достоянием общественности стали детали контракта аргентинца с клубом. За 4 года «Барселона» заплатит Месси 555 млн евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
02 Февраля 2021, 13:15

Ещё бы. За такие бабки пешком по полю ходить. Кто бы не горел энтузиазмом?

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