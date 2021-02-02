Куман: «Перед началом сезона Месси был полон энтузиазма»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился подробностями своего разговора с капитаном команды Лионелем Месси. В межсезонье голландский специалист приступил к работе с каталонцами, в то же время форвард пытался активировать опцию в контракте, которая позволяла бы ему уйти бесплатно.

- Я говорил с ним перед началом нового сезона, и он был действительно полон энтузиазма. Я знал о его проблемах в отношениях с руководством клуба. Я сказал Лео: «Я буду очень счастлив, если ты останешься. Если же нет, то это твое решение, и эту ситуацию тебе придется решать с клубом, - приводит слова Кумана the Athletic.

Напомним, что достоянием общественности стали детали контракта аргентинца с клубом. За 4 года «Барселона» заплатит Месси 555 млн евро.