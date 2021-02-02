Почеттино хочет видеть Месси в «ПСЖ»

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что хотел бы поработать с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Ныне 33-летний форвард является игроком каталонской «Барселоны».

«У руководства «ПСЖ» есть стратегия улучшения. Если бы я получил возможность поработать с Лионелем Месси, это было бы очень круто. Но пока не знаю, что случится в будущем и пересекутся ли наши пути», - рассказал Почеттино газете Marca.

Контракт Месси с «сине-гранатовыми» истекает в конце текущего сезона. Минувшим летом Лионель хотел покинуть «Барселону», однако уходу помешала огромная клаузула, прописанная в его трудовом соглашении.

Фаворитами в споре за аргентинца считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».