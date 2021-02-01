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Почеттино: «Никогда не возглавлю «Барселону»

01 Февраля 2021, 20:58,

Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что никогда не возглавит «Барселону».

«Я никогда не буду тренировать «Барселону». Это просто невозможно. У меня есть некоторые убеждения, моя работа в «Барселоне» невозможно из уважения к «Эспаньолу». То же самое и с «Марселем», никогда не возглавлю этот клуб», - цитирует Почеттино RMC.

Отметим, что Почеттино играл за «Эспаньол» с 1994 по 2000 и с 2004 по 2006 годы, а после завершения карьеры несколько лет проработал в испанском клубе на тренерской должности.

48-летний аргентинский специалист возглавил «ПСЖ» 2 января, заменив на тренерском посту Томаса Тухеля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, ПСЖ, Марсель, Эспаньол, Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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1
ARTUR
01 Февраля 2021, 21:56

прям там в Барсе спать не могут как мечтают что бы этот лузер соизволил потренировать клуб

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