Почеттино: «Никогда не возглавлю «Барселону»

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01 Февраля 2021, 20:58,
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что никогда не возглавит «Барселону».
«Я никогда не буду тренировать «Барселону». Это просто невозможно. У меня есть некоторые убеждения, моя работа в «Барселоне» невозможно из уважения к «Эспаньолу». То же самое и с «Марселем», никогда не возглавлю этот клуб», - цитирует Почеттино RMC.
Отметим, что Почеттино играл за «Эспаньол» с 1994 по 2000 и с 2004 по 2006 годы, а после завершения карьеры несколько лет проработал в испанском клубе на тренерской должности.
48-летний аргентинский специалист возглавил «ПСЖ» 2 января, заменив на тренерском посту Томаса Тухеля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, ПСЖ, Марсель, Эспаньол, Маурисио Почеттино
прям там в Барсе спать не могут как мечтают что бы этот лузер соизволил потренировать клуб