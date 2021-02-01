​В «Реале» уверены, что контракт Месси с «Барселоной» нарушает финансовый fair play

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01 Февраля 2021, 19:14,
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Футбольный мир буквально шокировала публикация данных контракта Лионеля Месси, заключённого в 2017 году. За четыре сезона по этому контракту Месси заработает 555 миллионов евро.
Как сообщает Marca, публикация деталей контракта Месси лишь усилила уверенность «Реала» в том, что «Барселона» нарушает финансовый fair play. Источник отмечает, что лидеры многих ведущих клубов Европы уже давно выражали непонимание по поводу того, как каталонцы могут оставаться в рамках финансовых правил при таких выплатах своему лидеру.
Отметим, что действующий трудовой договор Лионеля Месси истекает в конце сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Лионель Месси
я считаю, что это проблемы Барсы, и Реалу совершенно не надо нос совать в чужие дела по-меньшей мере некрасиво и недостойно...
А когда Барса сует нос в чужие дела - это нормально?
Неправильно написал.
А когда руководители Барсы суют нос в чужие дела - это нормально?
Клуб невиноват, что руководители такие.
В Ла Лиге руководство подобное, на волне успехов Реала и Барсы, они решили, что они к этому сильно причастны.
Скоро узнаем, что хозяин "Геленджика" тоже Месси... Хе-хе..
Нахрена ему тот замок, там же каток. Уж лучше какой нибудь Тамбов взять под крылышко .
Ты про команду или про целый город?)
Смешно будет, если Барселона все время тыкала в ПСЖ и МС, а у самой рыльце в пушку
Так это еще с перехода Неймара из Сантоса было понятно)