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​В «Реале» уверены, что контракт Месси с «Барселоной» нарушает финансовый fair play

01 Февраля 2021, 19:14,

Depositphotos

Футбольный мир буквально шокировала публикация данных контракта Лионеля Месси, заключённого в 2017 году. За четыре сезона по этому контракту Месси заработает 555 миллионов евро.

Как сообщает Marca, публикация деталей контракта Месси лишь усилила уверенность «Реала» в том, что «Барселона» нарушает финансовый fair play. Источник отмечает, что лидеры многих ведущих клубов Европы уже давно выражали непонимание по поводу того, как каталонцы могут оставаться в рамках финансовых правил при таких выплатах своему лидеру.

Отметим, что действующий трудовой договор Лионеля Месси истекает в конце сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Лионель Месси
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Комментарии (8)
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0
NOBODY
01 Февраля 2021, 20:08

я считаю, что это проблемы Барсы, и Реалу совершенно не надо нос совать в чужие дела по-меньшей мере некрасиво и недостойно...

0
rygen
01 Февраля 2021, 22:17

А когда Барса сует нос в чужие дела - это нормально?

0
rygen
01 Февраля 2021, 22:20

Неправильно написал.
А когда руководители Барсы суют нос в чужие дела - это нормально?
Клуб невиноват, что руководители такие.
В Ла Лиге руководство подобное, на волне успехов Реала и Барсы, они решили, что они к этому сильно причастны.

4
Alex1972
01 Февраля 2021, 19:52

Скоро узнаем, что хозяин "Геленджика" тоже Месси... Хе-хе..

1
kol7777
01 Февраля 2021, 20:17

Нахрена ему тот замок, там же каток. Уж лучше какой нибудь Тамбов взять под крылышко .

0
rygen
01 Февраля 2021, 22:16

Ты про команду или про целый город?)

4
rygen
01 Февраля 2021, 19:20

Смешно будет, если Барселона все время тыкала в ПСЖ и МС, а у самой рыльце в пушку

1
slain
01 Февраля 2021, 20:17

Так это еще с перехода Неймара из Сантоса было понятно)

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