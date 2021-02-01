​В «Реале» уверены, что контракт Месси с «Барселоной» нарушает финансовый fair play

Футбольный мир буквально шокировала публикация данных контракта Лионеля Месси, заключённого в 2017 году. За четыре сезона по этому контракту Месси заработает 555 миллионов евро.

Как сообщает Marca, публикация деталей контракта Месси лишь усилила уверенность «Реала» в том, что «Барселона» нарушает финансовый fair play. Источник отмечает, что лидеры многих ведущих клубов Европы уже давно выражали непонимание по поводу того, как каталонцы могут оставаться в рамках финансовых правил при таких выплатах своему лидеру.

Отметим, что действующий трудовой договор Лионеля Месси истекает в конце сезона.