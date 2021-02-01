Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Зидан покинет «Реал» в конце сезона

01 Февраля 2021, 18:18,

Global Look Press

Зинедин Зидан покинет должность главного тренера «Реала» по окончанию нынешнего сезона. Соответствующее решение уже было принято, о чём сообщил в программе El Golazo de Gol один из ведущих журналистов издания Marca Карлос Карпио.

На прошедших выходных «Реал» проиграл на своём поле «Леванте» с результатом 1:2. «Сливочные» позволили «Барселоне» догнать себя по количеству набранных очков. Испанские гранды на десять баллов отстают от лидирующего в Примере «Атлетико», сыграв при этом на матч больше.

Во второй раз Зидан стал главным тренером «Реала» в марте 2019 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (4)
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0
Bourgignon Alex
01 Февраля 2021, 19:59

Лысого в зинид!!!

0
Misha_diablo_football
01 Февраля 2021, 19:58

В скором времени после ухода Рамоса, Месси и других командообразующих игроков Эль классико а так же Ла-лига превратится в унылое зрелище ведомая матрасами (я не удивлюсь если атлеты выиграют чемпионат не единожды к ряду).....

0
ARTUR
01 Февраля 2021, 22:13

Такого никогда не было и не будет , найдут других игроков , все уже это проходили )) уходы были и покруче чем Рамос , Модрич или тот же Месси , потому что были Рауль , Зидан , Фигу , Кройф и Рональдиньо , Роберто карлос и Рональдо , это стиль и философия Ла лиги ))

1
Alex1972
01 Февраля 2021, 19:50

А че ты, лысый, вообще приходил??...

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