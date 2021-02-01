​Зидан покинет «Реал» в конце сезона

Зинедин Зидан покинет должность главного тренера «Реала» по окончанию нынешнего сезона. Соответствующее решение уже было принято, о чём сообщил в программе El Golazo de Gol один из ведущих журналистов издания Marca Карлос Карпио.

На прошедших выходных «Реал» проиграл на своём поле «Леванте» с результатом 1:2. «Сливочные» позволили «Барселоне» догнать себя по количеству набранных очков. Испанские гранды на десять баллов отстают от лидирующего в Примере «Атлетико», сыграв при этом на матч больше.

Во второй раз Зидан стал главным тренером «Реала» в марте 2019 года.