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​«Барселона» должна Месси 63,5 млн евро

01 Февраля 2021, 17:49,

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«Барселона» испытывает серьёзнейшие финансовые трудности, что оказывает влияние на графики выплат футболистам. Как сообщает Marca, до конца января «сине-гранатовые» должны были выплатить Лионелю Месси 72 миллиона евро, но выплатили только 8,5 миллиона. Задолженность каталонцев перед капитаном команды составляет 63,5 миллиона евро, включая деньги от имиджевых прав.

Ранее в Испании были раскрыты финансовые подробности действующего контракта Лионеля Месси, подписанного в 2017 году. За четыре сезона звёздный аргентинец заработает 555 237 619 евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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1
Bourgignon Alex
01 Февраля 2021, 19:58

Гном, поди, уже и счётчик включил...

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