​«Барселона» должна Месси 63,5 млн евро

«Барселона» испытывает серьёзнейшие финансовые трудности, что оказывает влияние на графики выплат футболистам. Как сообщает Marca, до конца января «сине-гранатовые» должны были выплатить Лионелю Месси 72 миллиона евро, но выплатили только 8,5 миллиона. Задолженность каталонцев перед капитаном команды составляет 63,5 миллиона евро, включая деньги от имиджевых прав.

Ранее в Испании были раскрыты финансовые подробности действующего контракта Лионеля Месси, подписанного в 2017 году. За четыре сезона звёздный аргентинец заработает 555 237 619 евро.