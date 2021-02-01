​Фонт: «Барселону» разрушил не контракт Месси»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался по поводу появившейся информации о контракте Лионеля Месси. Стало известно, что за четыре года по контракту Месси заработает 555 миллионов евро. На фоне серьёзных экономических проблем клуба пошли разговоры о том, что дорогой контракт форварда поспособствовал кризису.

«Барселону» разрушил не контракт Лео Месси, а, скорее, ошибки в экономическом менеджменте, совершённые в последние годы. Миллионы, потраченные на новичков после ухода Неймара, некоторые продления контрактов… Но не контракт Месси», - цитирует Фонта Mundo Deportivo.