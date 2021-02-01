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​Фонт: «Барселону» разрушил не контракт Месси»

01 Февраля 2021, 17:31,

Global Look Press

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался по поводу появившейся информации о контракте Лионеля Месси. Стало известно, что за четыре года по контракту Месси заработает 555 миллионов евро. На фоне серьёзных экономических проблем клуба пошли разговоры о том, что дорогой контракт форварда поспособствовал кризису.

«Барселону» разрушил не контракт Лео Месси, а, скорее, ошибки в экономическом менеджменте, совершённые в последние годы. Миллионы, потраченные на новичков после ухода Неймара, некоторые продления контрактов… Но не контракт Месси», - цитирует Фонта Mundo Deportivo.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Виктор Фонт
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