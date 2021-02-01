​Месси трижды нарушал контракт с «Барселоной»

В прессе продолжают обсуждать просочившиеся детали контракта Лионеля Месси с «Барселоной». El Mundo сообщает, что звёздный аргентинец трижды нарушал седьмой пункт своего трудового договора, который запрещает публично критиковать сотрудников клуба. Один из таких случаев произошёл тогда, когда Месси возмутился словами спортивного директора «сине-гранатовых» Эрика Абидаля об отношении некоторых игроков к тренеру.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона. Прошлым летом аргентинский форвард хотел сменить клуб, но тогдашнее руководство во главе с Хосепом Бартомеу не пошло игроку навстречу.