Гризманн: «Барселона» может многого добиться»

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн пообщался с представителями СМИ после победы над «Атлетиком» Бильбао (2:1) в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

«У нас отличная команда, мы можем многого добиться. Впереди еще уйма матчей, нужно постараться выиграть каждый из них.

Месси? Лионель - легенда «Барселоны». Он помогает команде побеждать», - приводит слова французского нападающего газета Marca.

Благодаря победе «сине-гранатовые» набрали 40 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Каталонцы отстают от лидирующего «Атлетико» на десять очков.