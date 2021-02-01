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Гризманн: «Барселона» может многого добиться»

01 Февраля 2021, 13:13,

Global Look Press

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн пообщался с представителями СМИ после победы над «Атлетиком» Бильбао (2:1) в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

«У нас отличная команда, мы можем многого добиться. Впереди еще уйма матчей, нужно постараться выиграть каждый из них.

Месси? Лионель - легенда «Барселоны». Он помогает команде побеждать», - приводит слова французского нападающего газета Marca.

Благодаря победе «сине-гранатовые» набрали 40 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Каталонцы отстают от лидирующего «Атлетико» на десять очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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Комментарии (4)
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0
ARTUR
01 Февраля 2021, 17:07

При всей критике Гризи нужно сказать что в Барсе ему приходится попотеть , и в старании ему не откажешь , он работает , и слава Богу прогресирует и начинает забивать .

0
slain
01 Февраля 2021, 16:40

Не в ближайшие лет пять)

1
Misha_diablo_football
01 Февраля 2021, 14:53

С текущим составом и тренером и подходом к игре трудновато будет...

1
pol-black
01 Февраля 2021, 13:58

так и помогай добиваться многого, а не прикидывайся шлангом.

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