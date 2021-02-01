Гризманн: «Барселона» может многого добиться»

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01 Февраля 2021, 13:13,
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Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн пообщался с представителями СМИ после победы над «Атлетиком» Бильбао (2:1) в рамках 21-го тура чемпионата Испании.
«У нас отличная команда, мы можем многого добиться. Впереди еще уйма матчей, нужно постараться выиграть каждый из них.
Месси? Лионель - легенда «Барселоны». Он помогает команде побеждать», - приводит слова французского нападающего газета Marca.
Благодаря победе «сине-гранатовые» набрали 40 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Каталонцы отстают от лидирующего «Атлетико» на десять очков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Антуан Гризманн
При всей критике Гризи нужно сказать что в Барсе ему приходится попотеть , и в старании ему не откажешь , он работает , и слава Богу прогресирует и начинает забивать .
Не в ближайшие лет пять)
С текущим составом и тренером и подходом к игре трудновато будет...
так и помогай добиваться многого, а не прикидывайся шлангом.