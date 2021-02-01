Экс-футболист «Барселоны» Афеллай завершил карьеру

34-летний голландский полузащитник Ибрагим Афеллай объявил о завершении игровой карьеры.

«Я решил завершить карьеру. Давно думал над этим. В итоге принял такое решение. Мне хотелось поиграть еще сезон, но не любой ценой. У меня сейчас все хорошо», - приводит слова Афеллая издание AD.nl.

Афеллай известен по выступлениям за ПСВ, каталонскую «Барселону», гельзенкирхенский «Шальке», пирейский «Олимпиакос» и «Сток Сити».

В составе национальной сборной Голландии Ибрагим провел 53 поединка, в которых записал на свой счет семь забитых мячей.