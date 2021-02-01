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Экс-футболист «Барселоны» Афеллай завершил карьеру

01 Февраля 2021, 09:58,

Евро-Футбол.Ру

34-летний голландский полузащитник Ибрагим Афеллай объявил о завершении игровой карьеры.

«Я решил завершить карьеру. Давно думал над этим. В итоге принял такое решение. Мне хотелось поиграть еще сезон, но не любой ценой. У меня сейчас все хорошо», - приводит слова Афеллая издание AD.nl.

Афеллай известен по выступлениям за ПСВ, каталонскую «Барселону», гельзенкирхенский «Шальке», пирейский «Олимпиакос» и «Сток Сити».

В составе национальной сборной Голландии Ибрагим провел 53 поединка, в которых записал на свой счет семь забитых мячей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ибрагим Афеллай
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Комментарии (1)
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0
pol-black
01 Февраля 2021, 11:32

жаль, что он не заиграл в Барсе. таланта у него было не меньше, чем у Франка де Йонга.

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