Экс-футболист «Барселоны» Афеллай завершил карьеру

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01 Февраля 2021, 09:58,
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34-летний голландский полузащитник Ибрагим Афеллай объявил о завершении игровой карьеры.
«Я решил завершить карьеру. Давно думал над этим. В итоге принял такое решение. Мне хотелось поиграть еще сезон, но не любой ценой. У меня сейчас все хорошо», - приводит слова Афеллая издание AD.nl.
Афеллай известен по выступлениям за ПСВ, каталонскую «Барселону», гельзенкирхенский «Шальке», пирейский «Олимпиакос» и «Сток Сити».
В составе национальной сборной Голландии Ибрагим провел 53 поединка, в которых записал на свой счет семь забитых мячей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ибрагим Афеллай
жаль, что он не заиграл в Барсе. таланта у него было не меньше, чем у Франка де Йонга.