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Куман: «Есть люди, которые хотят навредить «Барселоне» и Месси»

01 Февраля 2021, 08:35,

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Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался об утечке данных контракта аргентинского форварда Лионеля Месси.

«У того, кто это рассказал прессе, нет будущего в «Барселоне». Все это было сделано со злым умыслом. Нужно разобраться, как эта информация просочилась в прессу.

Команде нужно сосредоточиться на сезоне. Сейчас мы хорошо играем. Нам нельзя зацикливаться на этом вопросе, однако есть люди, которые хотят навредить клубу и Лео», - передает слова голландского тренера портал Goal.

Ранее СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта 33-летний аргентинец получит 555 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
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Комментарии (5)
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2
Misha_diablo_football
01 Февраля 2021, 11:04

Были времена когда Месси отрабатывал с лихвой каждый свой евроцент, но сейчас он в наглую вытягивает свою з/п. Отдача и выхлоп не на должном уровне соответствующей окладу....

0
Super fanat
01 Февраля 2021, 12:18

"Сначала ты работаешь на зачётку, а потом зачётка работает на тебя" ©

1
779
01 Февраля 2021, 10:47

А в чём вред?
Кому какое дело кто и сколько получает? Убогим и ущербным? Так и начхать на них сто раз.

2
Super fanat
01 Февраля 2021, 10:12

Да, ваше дело показываьь футбол на поле, а не заниматься слухами. А то Барса только-только отошла, но это не значит, что команда встала на правильные рельсы. По факту, именно слабость Реала позволила Барселоне обойти его в турнирной таблице сейчас. Не иначе.

1
Кар Карыч
01 Февраля 2021, 09:26

А ведь говорил, что деньги ему не важны и не нужны! Хорошо заявлять об этом с туго набитой мошной. Чего же кипиш раздули до инопланетного уровня? Или просто не такой уж гном и бессребреник ?

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