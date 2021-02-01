Куман: «Есть люди, которые хотят навредить «Барселоне» и Месси»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался об утечке данных контракта аргентинского форварда Лионеля Месси.

«У того, кто это рассказал прессе, нет будущего в «Барселоне». Все это было сделано со злым умыслом. Нужно разобраться, как эта информация просочилась в прессу.

Команде нужно сосредоточиться на сезоне. Сейчас мы хорошо играем. Нам нельзя зацикливаться на этом вопросе, однако есть люди, которые хотят навредить клубу и Лео», - передает слова голландского тренера портал Goal.

Ранее СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта 33-летний аргентинец получит 555 миллионов евро.