Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Месси забил 650 голов за «Барселону»

01 Февраля 2021, 08:21,

Global Look Press

В рамках 21-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на своем домашнем поле принимала «Атлетик» (Бильбао). Поединок завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1.

Один из голов в составе «Барселоны» забил нападающий Лионель Месси. Как сообщает «Твиттер» OptaJose, этот мяч стал для 33-летнего аргентинца 650-м за каталонский гранд. В рамках чемпионата Испании на счету Месси 456 голов.

Напомним, что трудовое соглашение Лионеля с каталонцами рассчитано до лета 2021-го года. Интерес к игроку проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Благодаря победе «Барселона» поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
01 Февраля 2021, 11:27

Если останется ещё на четыре года то никакие Роналдовские рекорды не будут ему помехой...

1
779
01 Февраля 2021, 10:47

Классно юбилейный положил.

1
Кар Карыч
01 Февраля 2021, 09:28

В чемпионате , например, Люксембурга инопланетянин забил бы уже пару тысяч голов.

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