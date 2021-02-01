Месси забил 650 голов за «Барселону»

|
01 Февраля 2021, 08:21,
|
|
В рамках 21-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на своем домашнем поле принимала «Атлетик» (Бильбао). Поединок завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1.
Один из голов в составе «Барселоны» забил нападающий Лионель Месси. Как сообщает «Твиттер» OptaJose, этот мяч стал для 33-летнего аргентинца 650-м за каталонский гранд. В рамках чемпионата Испании на счету Месси 456 голов.
Напомним, что трудовое соглашение Лионеля с каталонцами рассчитано до лета 2021-го года. Интерес к игроку проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Благодаря победе «Барселона» поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Если останется ещё на четыре года то никакие Роналдовские рекорды не будут ему помехой...
Классно юбилейный положил.
В чемпионате , например, Люксембурга инопланетянин забил бы уже пару тысяч голов.