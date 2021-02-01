Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

«Барселона» уже на втором месте после победы над «Атлетиком»

01 Февраля 2021, 00:56,

Global Look Press

«Барселона» провела свой 20-й матч в чемпионате Испании и взяла реванш у «Атлетика» за недавнюю неудачу в Суперкубке. Лионель Месси уже на первых минутах едва не открыл счёт, но вратарь выручил, однако он был бессилен в середине первого тайма, когда аргентинец со штрафного попал точно в девятку.

Второй начался со срезки в свои ворота от Хорди Альбы в борьбе с де Маркосом. Судьба поединка решилась на 74-й минуте, когда Антуан Гризманн не мог промахнуться после опасного прострела Оскара Мингесы.

«Барселона» победила 2:1 и в турнирной таблице настигла мадридский «Реал».

Протокол игры  
Барселона 2:1 Атлетик Б
(1:0) Месси Лионель 20'    
    49' Альба Жорди (1:1)
(2:1) Гризманн Антуан 74'    
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар Араухо Рональд Юмтити Самуэль Альба Жорди   50' Пьянич Миралем   67' (Роберто Серхи (   67') Де Йонг Френки   47' Гонсалес Педро Дембеле Усман   87' (Брайтвайт Мартин (   87') Месси Лионель Гризманн Антуан   84' (Ленгле Клеман (   84')
Запасные: Тринкан Франсишку Пуч Рикард Фирпо Жуниор Нето Мурара Фернандес Матеус Де ла Фуэнте Конрад Мориба Илайкс Тенас Арнау
Унай Симон Капа Андер   77'   84' (Вильялибре Асьер (   84') Йерай Альварес   39' Иньиго Мартинес Юри Берчиче Де Маркос Оскар   67' (Беренгер Алекс (   67') Гарсия Дани Венседор Унай   66' (Весга Микель (   66') Муньяин Икер Гарсия Рауль   32' Уильямс Иньяки   84' (Лекуе Иньиго (   84')
Запасные: Морсильо Хон Кордоба Иньиго Ибай Гомес Эскьета Хокин Сансет Ойян Нуньес Унай Лопес Унаи
31 января. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Атлетик Бильбао
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (7)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
pol-black
01 Февраля 2021, 01:14

два разных тайма, две разных Барсы. в первом тайме отлично играли, подводила реализация и потери бегунка. во втором тайме Барса просто села к своим воротам, надеясь на контратаки. Дембеле снова ничего не показал, кроме скорости. спортивного интеллекта у игрока - ноль. Гриз хоть забил, и то хорошо. ну и активен был весь матч. Месси положил шикарно. если бы ещё в концовке не стал придумывать подарок, а забил сам, нервов бы сэкономил болельщикам.
оборона - мрак. когда идут атаки соперника, просто не знают, что делать защитники. без Пике трудновато.
баски были как всегда хороши. бились до конца, и на этот раз чисто, без провокаций и симуляций.
что ж, Барса показала, что может быть ещё "той самой" Барсой. надеемся на лучшее! всех - с победой!

2
779
01 Февраля 2021, 00:59

Первый тайм и два красивых гола - актив матча.
Ответный случайный гол так выбил из колеи Барсу, что она не могла до конца игры прийти в себя. Это пассив.
Неудачный матч Дембеле с одним классным действием - пасом на Менгесу при голевой атаке.
Де Йонг был очень занят опорной зоной и сегодня не блеснул.
Гризи заслужил галочку пасом на Месси в начале игры и голом.
У Лео наконец то получился фирменный штрафной.
Оборона давление плохо держит. Элементы паники присутствовали в конце матча.
Всех с победой!

1
pol-black
01 Февраля 2021, 01:08

с победой!

1
779
01 Февраля 2021, 01:11

Привет, pol-black!
Вроде бы и не тяжела казалась, но сорваться могла вполне.

1
pol-black
01 Февраля 2021, 01:14

вполне могла сорваться.

0
Шарипов Тахир
01 Февраля 2021, 01:04

И все-таки свои моменты надо, просто необходимо, реализовывать. Сегодня - Месси: минимум два 100% момента упустил, причем, последний в конце игры вообще сыграл очень небрежно; Дембеле - в первом тайме фактически выход один на один - просрал. Если покопаться, то можно вспомнить и другие. Но по такой игре, тебя постоянно не покидает ощущение, что при хлипком преимуществ в один мяч, в конце игры Барса пропустит не обязательный гол или привезет его в свои ворота.

0
779
01 Февраля 2021, 01:06

Барса и Лео сейчас не те, чтобы ожидать от них хоть в чём то 100% эффективности.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола