«Барселона» уже на втором месте после победы над «Атлетиком»

«Барселона» провела свой 20-й матч в чемпионате Испании и взяла реванш у «Атлетика» за недавнюю неудачу в Суперкубке. Лионель Месси уже на первых минутах едва не открыл счёт, но вратарь выручил, однако он был бессилен в середине первого тайма, когда аргентинец со штрафного попал точно в девятку.

Второй начался со срезки в свои ворота от Хорди Альбы в борьбе с де Маркосом. Судьба поединка решилась на 74-й минуте, когда Антуан Гризманн не мог промахнуться после опасного прострела Оскара Мингесы.

«Барселона» победила 2:1 и в турнирной таблице настигла мадридский «Реал».