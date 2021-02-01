«Барселона» уже на втором месте после победы над «Атлетиком»

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01 Февраля 2021, 00:56,
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«Барселона» провела свой 20-й матч в чемпионате Испании и взяла реванш у «Атлетика» за недавнюю неудачу в Суперкубке. Лионель Месси уже на первых минутах едва не открыл счёт, но вратарь выручил, однако он был бессилен в середине первого тайма, когда аргентинец со штрафного попал точно в девятку.
Второй начался со срезки в свои ворота от Хорди Альбы в борьбе с де Маркосом. Судьба поединка решилась на 74-й минуте, когда Антуан Гризманн не мог промахнуться после опасного прострела Оскара Мингесы.
«Барселона» победила 2:1 и в турнирной таблице настигла мадридский «Реал».
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель 20'
|49' Альба Жорди (1:1)
|(2:1) Гризманн Антуан 74'
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар • Араухо Рональд • Юмтити Самуэль • Альба Жорди • 50'Пьянич Миралем 67' ( Роберто Серхи ( 67') • Де Йонг Френки • 47'Гонсалес Педро • Дембеле Усман 87' ( Брайтвайт Мартин ( 87') • Месси Лионель • Гризманн Антуан 84' ( Ленгле Клеман ( 84')
Запасные: Тринкан Франсишку • Пуч Рикард • Фирпо Жуниор • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Де ла Фуэнте Конрад • Мориба Илайкс • Тенас Арнау
Унай Симон • Капа Андер 77' 84' ( Вильялибре Асьер ( 84') • Йерай Альварес • 39'Иньиго Мартинес • Юри Берчиче • Де Маркос Оскар 67' ( Беренгер Алекс ( 67') • Гарсия Дани • Венседор Унай 66' ( Весга Микель ( 66') • Муньяин Икер • Гарсия Рауль • 32'Уильямс Иньяки 84' ( Лекуе Иньиго ( 84')
Запасные: Морсильо Хон • Кордоба Иньиго • Ибай Гомес • Эскьета Хокин • Сансет Ойян • Нуньес Унай • Лопес Унаи
31 января. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Атлетик Бильбао
два разных тайма, две разных Барсы. в первом тайме отлично играли, подводила реализация и потери бегунка. во втором тайме Барса просто села к своим воротам, надеясь на контратаки. Дембеле снова ничего не показал, кроме скорости. спортивного интеллекта у игрока - ноль. Гриз хоть забил, и то хорошо. ну и активен был весь матч. Месси положил шикарно. если бы ещё в концовке не стал придумывать подарок, а забил сам, нервов бы сэкономил болельщикам.
оборона - мрак. когда идут атаки соперника, просто не знают, что делать защитники. без Пике трудновато.
баски были как всегда хороши. бились до конца, и на этот раз чисто, без провокаций и симуляций.
что ж, Барса показала, что может быть ещё "той самой" Барсой. надеемся на лучшее! всех - с победой!
Первый тайм и два красивых гола - актив матча.
Ответный случайный гол так выбил из колеи Барсу, что она не могла до конца игры прийти в себя. Это пассив.
Неудачный матч Дембеле с одним классным действием - пасом на Менгесу при голевой атаке.
Де Йонг был очень занят опорной зоной и сегодня не блеснул.
Гризи заслужил галочку пасом на Месси в начале игры и голом.
У Лео наконец то получился фирменный штрафной.
Оборона давление плохо держит. Элементы паники присутствовали в конце матча.
Всех с победой!
с победой!
Привет, pol-black!
Вроде бы и не тяжела казалась, но сорваться могла вполне.
вполне могла сорваться.
И все-таки свои моменты надо, просто необходимо, реализовывать. Сегодня - Месси: минимум два 100% момента упустил, причем, последний в конце игры вообще сыграл очень небрежно; Дембеле - в первом тайме фактически выход один на один - просрал. Если покопаться, то можно вспомнить и другие. Но по такой игре, тебя постоянно не покидает ощущение, что при хлипком преимуществ в один мяч, в конце игры Барса пропустит не обязательный гол или привезет его в свои ворота.
Барса и Лео сейчас не те, чтобы ожидать от них хоть в чём то 100% эффективности.