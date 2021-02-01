Тебас назвал виновника финансовых проблем «Барселоны», и это не Месси

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01 Февраля 2021, 00:44,
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает необоснованной шумиху о невероятном заработке форварда «Барселоны» Лионеля Месси в то время, как его клуб должен кредиторам около миллиарда евро.
- Деликатная финансовая ситуация «Барселоны», как и других топ-клубов, - не вина Месси, а разрушительный эффект пандемии коронавируса, - написал Тебас в «Твиттере». - Без пандемии доход, принесенный лучшим футболистом в истории, покрыл бы эти затраты. Все эти ложные сенсации несправедливы по отношению к игроку.
Ранее El Mundo опубликовала детали контракта футболиста, подписанного в 2017 году, согласно которому аргентинец за четыре года должен заработать 555 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Хавьер Тебас, Лионеля Месси