Суарес: В «Барселоне» не бил штрафные из-за Месси

Форвард «Атлетико» Луис Суарес забил два мяча в ворота «Кадиса» в матче Ла Лиги и помог «матрасникам» победить в восьмой игре кряду (4:2). После игры уругваец поговорил о красивом голе со штрафного.

- Долго играя в «Барселоне», где есть Лео Месси, я не бил штрафные, но в «Ливерпуле» и национальной сборной я забил парочку таких голов, - заявил Суарес в телеинтервью. - Сейчас я беру на себя такую ответственность, к тому же на днях мы отрабатывали штрафные удары на тренировке. Когда нападающий в форме, нужно пользоваться этим преимуществом. Я помогаю команде, как могу.

После 19 матчей в Ла Лиге «Атлетико» оторвался от второго места на 10 очков.