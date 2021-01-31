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Суарес: В «Барселоне» не бил штрафные из-за Месси

31 Января 2021, 22:14,

Global Look Press

Форвард «Атлетико» Луис Суарес забил два мяча в ворота «Кадиса» в матче Ла Лиги  и помог «матрасникам» победить в восьмой игре кряду (4:2). После игры уругваец поговорил о красивом голе со штрафного.

- Долго играя в «Барселоне», где есть Лео Месси, я не бил штрафные, но в «Ливерпуле» и национальной сборной я забил парочку таких голов, - заявил Суарес в телеинтервью. - Сейчас я беру на себя такую ответственность, к тому же на днях мы отрабатывали штрафные удары на тренировке. Когда нападающий в форме, нужно пользоваться этим преимуществом. Я помогаю команде, как могу.

После 19 матчей в Ла Лиге «Атлетико» оторвался от второго места на 10 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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Комментарии (1)
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0
779
01 Февраля 2021, 01:04

Так никто бы и не в какой команде не бил бы штрафные, если бы там был Месси.)))

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