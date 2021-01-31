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Дубль Суареса помог «Атлетико» обыграть «Кадис»

31 Января 2021, 20:15,

Global Look Press

В 21-м туре Ла Лиги «Атлетико» гостил у «Кадиса», который имел шансы отобрать очки у лидера. Луис Суарес со штрафного метров с 25 направил мяч в сетку ворот. Еще до перерыва Альваро Негредо отыграл один мяч, а Сауль забросил мяч за спину голкиперу. Арбитр отменил пенальти в ворота «Атлетико», а вот «Кадис» не пожалел, и Суарес оформил дубль. В оставшееся время Негредо и Коке забили еще по разу.

4:2, и «Атлетико» продолжает невероятную серию побед. Отрыв от второго места - 10 очков, а еще есть игра в запасе.

Протокол игры  
Кадис 2:4 Атлетико М
    28' Суарес Луис (0:1)
(1:1) Негредо Альваро 35'    
    44' Ньигес Сауль (1:2)
    50' Суарес Луис (1:3)
(2:3) Негредо Альваро 71'    
    88' Коке Хорхе (2:4)
Ледесма Херемиас Карселен Исаак   54' (Гарридо Хон (   54') Мауро Маркос Кала Хуан   87' (Аугусто Фернандес (   87') Искьердо Хайро   40'   87' (Ньето Мануэль (   87') Санчес Сальвадор Хименес Фали   87' (Малбашич Филип (   87') Йонссон Йенс Переа Альберто Негредо Альваро Лосано Энтони   66' (Шапоньич Иван (   66')
Запасные: Алькала Педро Баро Марк Хиль Давид Помбо Хорхе Алехо Иван Juan Garrancho
Облак Ян Савич Стефан Хименес Хосе Фелипе Аугусто IV Льоренте Маркос Коке Хорхе   76' Торрейра Лукас   38'   46' (Врсалько Шиме (   46'   73') Лемар Тома   60' (Корреа Анхель (   60') Ньигес Сауль   83' (Кондогбия Жоффрей (   83'   85') Суарес Луис   84' (Эррера Эктор (   84') Фелиш Жоау   41'   60' (Лоди Ренан (   60')
Запасные: Дембеле Мусса II Гарсия Альваро Грбич Иво Витоло Виктор
31 января. Стадион "Рамон де Карранса" (Кадис).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Кадис
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Комментарии (6)
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0
Misha_diablo_football
31 Января 2021, 21:08

13 очковый разрыв это нечто ещё половина сезона впереди но все расставится по местам по окончанию весны....

0
ARTUR
31 Января 2021, 20:52

я очень рад что Симеоне ухватился за Суареса , мне даже кажется что этот клуб даже по стилю для него лучше чем барса , хотя я думаю что играл бы в любом клубе хорошо . стали красиво атлеты играть .

0
Booker
31 Января 2021, 20:49

Это два Идиота из Барселоны его отпустили.Неадекватный Бартомеу и Тупая Рыжая Обезьяна,возомнившая себя стратегом.Вот Луиска им и показывает кто есть кто.

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0
noname_344
31 Января 2021, 20:47

давайте, матрацы мои, не расслабляйтесь

0
Артур Измаилов
31 Января 2021, 20:39

тупые барсуки, себя ослабили, соперника усилили...и продолжают молится на карлика

4
gresnik
31 Января 2021, 20:20

гранатовые очень лажанули отпустив бесплатно кусареза.....я в шоке .что он творит у Симеоне....любые голы клепает ..

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