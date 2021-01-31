Дубль Суареса помог «Атлетико» обыграть «Кадис»

В 21-м туре Ла Лиги «Атлетико» гостил у «Кадиса», который имел шансы отобрать очки у лидера. Луис Суарес со штрафного метров с 25 направил мяч в сетку ворот. Еще до перерыва Альваро Негредо отыграл один мяч, а Сауль забросил мяч за спину голкиперу. Арбитр отменил пенальти в ворота «Атлетико», а вот «Кадис» не пожалел, и Суарес оформил дубль. В оставшееся время Негредо и Коке забили еще по разу.

4:2, и «Атлетико» продолжает невероятную серию побед. Отрыв от второго места - 10 очков, а еще есть игра в запасе.