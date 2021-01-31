Дубль Суареса помог «Атлетико» обыграть «Кадис»

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31 Января 2021, 20:15,
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В 21-м туре Ла Лиги «Атлетико» гостил у «Кадиса», который имел шансы отобрать очки у лидера. Луис Суарес со штрафного метров с 25 направил мяч в сетку ворот. Еще до перерыва Альваро Негредо отыграл один мяч, а Сауль забросил мяч за спину голкиперу. Арбитр отменил пенальти в ворота «Атлетико», а вот «Кадис» не пожалел, и Суарес оформил дубль. В оставшееся время Негредо и Коке забили еще по разу.
4:2, и «Атлетико» продолжает невероятную серию побед. Отрыв от второго места - 10 очков, а еще есть игра в запасе.
Протокол игры
|Кадис
|2:4
|Атлетико М
|28' Суарес Луис (0:1)
|(1:1) Негредо Альваро 35'
|44' Ньигес Сауль (1:2)
|50' Суарес Луис (1:3)
|(2:3) Негредо Альваро 71'
|88' Коке Хорхе (2:4)
Ледесма Херемиас • Карселен Исаак 54' ( Гарридо Хон ( 54') • Мауро Маркос • Кала Хуан 87' ( Аугусто Фернандес ( 87') • Искьердо Хайро 40' 87' ( Ньето Мануэль ( 87') • Санчес Сальвадор • Хименес Фали 87' ( Малбашич Филип ( 87') • Йонссон Йенс • Переа Альберто • Негредо Альваро • Лосано Энтони 66' ( Шапоньич Иван ( 66')
Запасные: Алькала Педро • Баро Марк • Хиль Давид • Помбо Хорхе • Алехо Иван • Juan Garrancho
Облак Ян • Савич Стефан • Хименес Хосе • Фелипе Аугусто IV • Льоренте Маркос • Коке Хорхе • 76'Торрейра Лукас 38' 46' ( Врсалько Шиме ( 46' ) • 73'Лемар Тома 60' ( Корреа Анхель ( 60') • Ньигес Сауль 83' ( Кондогбия Жоффрей ( 83' ) • 85'Суарес Луис 84' ( Эррера Эктор ( 84') • Фелиш Жоау 41' 60' ( Лоди Ренан ( 60')
Запасные: Дембеле Мусса II • Гарсия Альваро • Грбич Иво • Витоло Виктор
31 января. Стадион "Рамон де Карранса" (Кадис).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Кадис
13 очковый разрыв это нечто ещё половина сезона впереди но все расставится по местам по окончанию весны....
я очень рад что Симеоне ухватился за Суареса , мне даже кажется что этот клуб даже по стилю для него лучше чем барса , хотя я думаю что играл бы в любом клубе хорошо . стали красиво атлеты играть .
Это два Идиота из Барселоны его отпустили.Неадекватный Бартомеу и Тупая Рыжая Обезьяна,возомнившая себя стратегом.Вот Луиска им и показывает кто есть кто.
давайте, матрацы мои, не расслабляйтесь
тупые барсуки, себя ослабили, соперника усилили...и продолжают молится на карлика
гранатовые очень лажанули отпустив бесплатно кусареза.....я в шоке .что он творит у Симеоне....любые голы клепает ..