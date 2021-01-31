«Ницца» договорилась об аренде защитника «Барселоны»

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31 Января 2021, 16:46,
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Защитник Жан-Клер Тодибо, правами на которого владеет каталонская «Барселона», продолжит карьеру в чемпионате Франции.
Как сообщает журналист Лоик Танзи в «Твиттере», об аренде футболиста договорилась «Ницца». В ближайшее время Тодибо прилетит во Францию, где пройдёт медицинское обследование. Отметим, что переход был согласован и с «Бенфикой», за которую защитник на данный момент выступает на правах аренды.
В нынешнем сезоне 21-летний француз сыграл лишь два матча за «Бенфику» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость Тодибо оценивается в двенадцать миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Ницца, Трансферы футбола - зима 2021, Жан-Клер Тодибо