«Ницца» договорилась об аренде защитника «Барселоны»

Защитник Жан-Клер Тодибо, правами на которого владеет каталонская «Барселона», продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает журналист Лоик Танзи в «Твиттере», об аренде футболиста договорилась «Ницца». В ближайшее время Тодибо прилетит во Францию, где пройдёт медицинское обследование. Отметим, что переход был согласован и с «Бенфикой», за которую защитник на данный момент выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне 21-летний француз сыграл лишь два матча за «Бенфику» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость Тодибо оценивается в двенадцать миллионов евро.