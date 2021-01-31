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«Ницца» договорилась об аренде защитника «Барселоны»

31 Января 2021, 16:46,

Global Look Press

Защитник Жан-Клер Тодибо, правами на которого владеет каталонская «Барселона», продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает журналист Лоик Танзи в «Твиттере», об аренде футболиста договорилась «Ницца». В ближайшее время Тодибо прилетит во Францию, где пройдёт медицинское обследование. Отметим, что переход был согласован и с «Бенфикой», за которую защитник на данный момент выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне 21-летний француз сыграл лишь два матча за «Бенфику» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость Тодибо оценивается в двенадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Ницца, Трансферы футбола - зима 2021, Жан-Клер Тодибо
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