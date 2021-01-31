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Стоичков: «Я бы хотел, чтобы Месси остался в «Барселоне»

31 Января 2021, 15:29,

flickr.com

Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков высказался о контракте нападающего Лионеля Месси.

«Это больная тема для меня. Конечно, я бы хотел, чтобы Лионель остался в «Барселоне», думаю, что он это знает. На данный момент ситуация такова, что ни клуб, ни сам футболист еще не определились с будущим. Что бы не решил Лео, он должен понимать, что Христо Стоичков всегда его поддержит. Всё, что Лео сделал для «Барселоны», он делал это из-за любви к клубу. Дружба с Месси – гордость для меня, буду уважать любое его решение», - цитирует Стоичкова Mundo Deportivo.

Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до конца нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Христо Стоичков
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