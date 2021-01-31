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«Барселона» выступила с заявлением относительно утечки контракта Месси

31 Января 2021, 14:55,

Global Look Press

«Барселона» выступила с заявлением после ситуации с утечкой данных контракта Леонеля Месси в СМИ.

«Клуб сожалеет о публикации газетой El Mundo контракта Лионеля Месси с «Барселоной», поскольку это документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами.

Наш клуб категорически отрицает причастность к публикации этого документа и будет принимать соответствующие меры по отношению к El Mundo за любой ущерб, который может быть нанесен нам из-за этой ситуации.

«Барселона» выражает свою абсолютную поддержку Лионелю Месси и будет пресекать любые попытки разрушить его отношения с клубом, в котором выступал, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Барселоны».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (3)
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0
snk6565
31 Января 2021, 15:30

А как по мне...так этот слив устроила сама Барса, в попытке испугать потенциальных покупателей карлика

0
Super fanat
31 Января 2021, 15:13

Вроде бы и официальное заявление (раскрыты конфиденциальные данные контракта, а значит, утечка правдива), а вроде бы и мантра про статус Месси и лучшего игрока в истории футбола.

0
ARTUR
31 Января 2021, 15:03

эль мундо заплатит дофига за это, если только не всплывет что Месси сам этого захотел ))

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