«Барселона» выступила с заявлением относительно утечки контракта Месси

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31 Января 2021, 14:55,
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«Барселона» выступила с заявлением после ситуации с утечкой данных контракта Леонеля Месси в СМИ.
«Клуб сожалеет о публикации газетой El Mundo контракта Лионеля Месси с «Барселоной», поскольку это документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами.
Наш клуб категорически отрицает причастность к публикации этого документа и будет принимать соответствующие меры по отношению к El Mundo за любой ущерб, который может быть нанесен нам из-за этой ситуации.
«Барселона» выражает свою абсолютную поддержку Лионелю Месси и будет пресекать любые попытки разрушить его отношения с клубом, в котором выступал, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Барселоны».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лионель Месси
А как по мне...так этот слив устроила сама Барса, в попытке испугать потенциальных покупателей карлика
Вроде бы и официальное заявление (раскрыты конфиденциальные данные контракта, а значит, утечка правдива), а вроде бы и мантра про статус Месси и лучшего игрока в истории футбола.
эль мундо заплатит дофига за это, если только не всплывет что Месси сам этого захотел ))