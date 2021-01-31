«Барселона» выступила с заявлением относительно утечки контракта Месси

«Барселона» выступила с заявлением после ситуации с утечкой данных контракта Леонеля Месси в СМИ.

«Клуб сожалеет о публикации газетой El Mundo контракта Лионеля Месси с «Барселоной», поскольку это документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами.

Наш клуб категорически отрицает причастность к публикации этого документа и будет принимать соответствующие меры по отношению к El Mundo за любой ущерб, который может быть нанесен нам из-за этой ситуации.

«Барселона» выражает свою абсолютную поддержку Лионелю Месси и будет пресекать любые попытки разрушить его отношения с клубом, в котором выступал, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Барселоны».