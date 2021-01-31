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Стало известно, в чем заключаются разногласия между Рамосом и «Реалом» по новом контракту

31 Января 2021, 14:25,

Global Look Press

Стало известно, в чем заключаются разногласия между защитником Серхио Рамосом и руководством мадридского «Реала».

Как сообщает Madrid Xtra, «сливочные» предложили Рамосу продлить соглашение на год, это не устраивает испанца, он рассчитывает на более долгосрочное сотрудничество.

34-летний футболист сыграл четырнадцать матчей за «Реал» нынешнем сезоне чемпионата Испании, но голевыми действиями не отметился.

Рамос выступает за мадридский клуб с августа 2005 года, а его действующее соглашение с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2021 года. Отметим, что Серхио является капитаном не только «сливочных», но и сборной Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
31 Января 2021, 14:52

я читал что ему дали на два года контракт , но бобла он запросил зажирно , и вроде как в конце сезона обьявят о его уходе , Реал не хочет ему столько платить

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slain
31 Января 2021, 15:15

Или все еще проще и реалу просто не нужен возрастной чел на долгосрочном контракте)

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Zenituwka
31 Января 2021, 14:38

Рамос в порядке. Дали бы ему 2+1 , он потянет. А так потеряют отличного защитника

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