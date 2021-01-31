Стало известно, в чем заключаются разногласия между Рамосом и «Реалом» по новом контракту

Стало известно, в чем заключаются разногласия между защитником Серхио Рамосом и руководством мадридского «Реала».

Как сообщает Madrid Xtra, «сливочные» предложили Рамосу продлить соглашение на год, это не устраивает испанца, он рассчитывает на более долгосрочное сотрудничество.

34-летний футболист сыграл четырнадцать матчей за «Реал» нынешнем сезоне чемпионата Испании, но голевыми действиями не отметился.

Рамос выступает за мадридский клуб с августа 2005 года, а его действующее соглашение с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2021 года. Отметим, что Серхио является капитаном не только «сливочных», но и сборной Испании.