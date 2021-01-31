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Месси подаст жалобу на газету, которая опубликовала условия его контракта с «Барселоной»

31 Января 2021, 14:17,

Global Look Press

Испанская газета El Mundo заполучила копию действующего контракта нападающего Лионеля Месси с «Барселоной», по которому аргентинец уже заработал порядка 500 миллионов евро за четыре года.

Как сообщает RAC1, Месси будет подавать жалобу на газету El Mundo, которая обнародовала условия соглашения футболиста. Помимо этого, Лионель хочет привлечь к ответственности и сотрудников клуба, которые имели доступ к его контракту.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий сыграл двадцать три матча за «Барселону» во всех турнирах, забил пятнадцать голов и отдал шесть голевых передач. Действующее соглашение Месси с каталонцами истекает 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси
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