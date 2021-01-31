Тебас: «Барселона» и «Реал» находятся не в таком уж и плохом финансовом положении»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз выступил против создания Суперлиги, несмотря на несогласие с ним представителей «Барселоны» и «Реала».

«Да, «Барселона» и «Реал» находятся не в самом лучшем финансовом положении, но у них всё не так уж и плохо. Перес мечтает о Суперлиге годами, он пытается воспользоваться любой возможностью, чтобы создать её. Пока я являюсь главой Ла Лиги, этого не произойдёт, моё мнение таково. Вся система против Суперлиги», - цитирует Тебаса AFP.

Ранее ФИФА и УЕФА уже выступили с официальным заявлением по сложившейся ситуации, в котором запретили клубам участвовать в Суперлиге.