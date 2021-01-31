Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тебас: «Барселона» и «Реал» находятся не в таком уж и плохом финансовом положении»

31 Января 2021, 12:38,

Instagram

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз выступил против создания Суперлиги, несмотря на несогласие с ним представителей «Барселоны» и «Реала».

«Да, «Барселона» и «Реал» находятся не в самом лучшем финансовом положении, но у них всё не так уж и плохо. Перес мечтает о Суперлиге годами, он пытается воспользоваться любой возможностью, чтобы создать её. Пока я являюсь главой Ла Лиги, этого не произойдёт, моё мнение таково. Вся система против Суперлиги», - цитирует Тебаса AFP.

Ранее ФИФА и УЕФА уже выступили с официальным заявлением по сложившейся ситуации, в котором запретили клубам участвовать в Суперлиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Хавьер Тебас
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола