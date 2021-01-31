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Месси: «Деньги не вдохновляют меня»

31 Января 2021, 11:36,

Depositphotos

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своём отношении к деньгам.

«Конечно, деньги позволяют вам жить лучше, но это не то, что вдохновляет меня. Я живу ради того, чтобы играть в футбол, а не ради финансовой выгоды. Я играю не для себя, а для команды», - цитирует Месси El Mundo.

В нынешнем сезоне Месси сыграл двадцать три матча за «Барселону» во всех турнирах, забил пятнадцать голов и отдал шесть голевых передач.

Напомним, что действующее соглашение 33-летнего аргентинца с каталонским клубом истекает уже 30 июня 2021 год, Лионель пока не принял решения относительно своего будущего.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (5)
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0
slain
31 Января 2021, 15:13

Деньги не главное, но на снижение зп в тяжелое для клуба время не пойду)xD

0
zurukuk
31 Января 2021, 12:45

не в деньгах счастье,а в их количестче!..
---
лично мне они нужны для того,чтобы посылать в пешее эротическое тех,кто мне не нравится!..)))

2
Juve164
31 Января 2021, 12:34

Почему тогда выбивает такую большую зарплату?

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1
Кар Карыч
31 Января 2021, 12:24

Ох и трындит сказочник "инопланетный"! И язык поворачивается!

1
Alex1972
31 Января 2021, 11:53

Жаль... А меня вдохновляют... Поэтому я и не Месси... Все просто....

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