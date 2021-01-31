Месси: «Деньги не вдохновляют меня»

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31 Января 2021, 11:36,
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своём отношении к деньгам.
«Конечно, деньги позволяют вам жить лучше, но это не то, что вдохновляет меня. Я живу ради того, чтобы играть в футбол, а не ради финансовой выгоды. Я играю не для себя, а для команды», - цитирует Месси El Mundo.
В нынешнем сезоне Месси сыграл двадцать три матча за «Барселону» во всех турнирах, забил пятнадцать голов и отдал шесть голевых передач.
Напомним, что действующее соглашение 33-летнего аргентинца с каталонским клубом истекает уже 30 июня 2021 год, Лионель пока не принял решения относительно своего будущего.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Деньги не главное, но на снижение зп в тяжелое для клуба время не пойду)xD
не в деньгах счастье,а в их количестче!..
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лично мне они нужны для того,чтобы посылать в пешее эротическое тех,кто мне не нравится!..)))
Почему тогда выбивает такую большую зарплату?
Ох и трындит сказочник "инопланетный"! И язык поворачивается!
Жаль... А меня вдохновляют... Поэтому я и не Месси... Все просто....