Месси: «Деньги не вдохновляют меня»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своём отношении к деньгам.

«Конечно, деньги позволяют вам жить лучше, но это не то, что вдохновляет меня. Я живу ради того, чтобы играть в футбол, а не ради финансовой выгоды. Я играю не для себя, а для команды», - цитирует Месси El Mundo.

В нынешнем сезоне Месси сыграл двадцать три матча за «Барселону» во всех турнирах, забил пятнадцать голов и отдал шесть голевых передач.

Напомним, что действующее соглашение 33-летнего аргентинца с каталонским клубом истекает уже 30 июня 2021 год, Лионель пока не принял решения относительно своего будущего.