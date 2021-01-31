Тевес: «Не вижу Месси нигде, кроме «Барселоны»

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес прокомментировал ситуацию с контрактом форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Тяжело, когда годы идут, у тебя остаётся всё меньше и меньше времени, а команда тебе никак не помогает. Только Лео может принять решение относительно своего будущего. Я не вижу его нигде, кроме «Барселоны», - цитирует Тевеса TyC Sports.

Напомним, что Месси хотел покинуть «Барселону» ещё летом, но каталонский клуб отказался отпускать своего лидера. Действующее соглашение аргентинца с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца нынешнего сезона, переговоров о продлении контракта пока даже не ведётся.