Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тевес: «Не вижу Месси нигде, кроме «Барселоны»

31 Января 2021, 10:14,

Global Look Press

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес прокомментировал ситуацию с контрактом форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Тяжело, когда годы идут, у тебя остаётся всё меньше и меньше времени, а команда тебе никак не помогает. Только Лео может принять решение относительно своего будущего. Я не вижу его нигде, кроме «Барселоны», - цитирует Тевеса TyC Sports.

Напомним, что Месси хотел покинуть «Барселону» ещё летом, но каталонский клуб отказался отпускать своего лидера. Действующее соглашение аргентинца с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца нынешнего сезона, переговоров о продлении контракта пока даже не ведётся.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Карлос Тевес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола