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Два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом

30 Января 2021, 22:16,

Global Look Press

Два футболиста мадридского «Атлетико» заразились коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба «матрасников», положительные тесты сдали Янник Карраско и Марио Эрмосо. Бельгиец и испанец уже находятся на изоляции у себя дома. Медицинский персонал «Атлетико» находится в постоянном контракте с Ла Лигой.

Ближайший матч подопечные Диего Симеоне проведут завтра, 31 января, соперником «Атлетико» станет «Кадис».

После двадцати туров «матрасники» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своём активе 47 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет семь зачетных баллов, при этом мадридский клуб имеет ещё две игры в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Янник Карраско, Марио Эрмосо
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