Два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом

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30 Января 2021, 22:16,
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Два футболиста мадридского «Атлетико» заразились коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба «матрасников», положительные тесты сдали Янник Карраско и Марио Эрмосо. Бельгиец и испанец уже находятся на изоляции у себя дома. Медицинский персонал «Атлетико» находится в постоянном контракте с Ла Лигой.
Ближайший матч подопечные Диего Симеоне проведут завтра, 31 января, соперником «Атлетико» станет «Кадис».
После двадцати туров «матрасники» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своём активе 47 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет семь зачетных баллов, при этом мадридский клуб имеет ещё две игры в запасе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Атлетико Мадрид, Янник Карраско, Марио Эрмосо