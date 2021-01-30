Два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом

Два футболиста мадридского «Атлетико» заразились коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба «матрасников», положительные тесты сдали Янник Карраско и Марио Эрмосо. Бельгиец и испанец уже находятся на изоляции у себя дома. Медицинский персонал «Атлетико» находится в постоянном контракте с Ла Лигой.

Ближайший матч подопечные Диего Симеоне проведут завтра, 31 января, соперником «Атлетико» станет «Кадис».

После двадцати туров «матрасники» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своём активе 47 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет семь зачетных баллов, при этом мадридский клуб имеет ещё две игры в запасе.