Куман – о перспективах «Барселоны»: «Нужно быть реалистами»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в очередной раз порассуждал о перспективах каталонцев в нынешнем сезоне.

«Я уже много раз говорил, что мы только начинаем строить команду, делаем ставку на молодежь. Конечно, мы не сможем много побеждать в этом сезоне. Мы должны быть реалистами и понимать, что перестройка команды – это длительный процесс, один игрок не может обеспечить вам стабильность. Мы всегда будем бороться, но всё же нужно быть реалистами.

Трансфер Эрика Гарсии? Важно, чтобы кто-то в клубе работал над усилением, но трансферов может не произойти зимой, меня это не беспокоит», - цитирует Кумана Marca.