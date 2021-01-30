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Два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом

30 Января 2021, 14:01,

Global Look Press

Защитник Марио Эрмосо и нападающий Янник Феррейра-Карраско сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию, об этом рапортует пресс-служба мадридского «Атлетико».

Оба футболиста были немедленно изолированы от команды. Сейчас Феррейра-Карраско и Эрмосо находятся на карантине у себя дома.

В текущем сезоне Примеры Янник сыграл 15 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Эрмосо принял участие в 15 поединках чемпионата Испании, забил гол и отдал ассист.

В настоящий момент «матрасники» уверенно лидируют в Примере, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Янник Феррейра-Карраско, Марио Эрмосо
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