Два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом

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30 Января 2021, 14:01,
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Защитник Марио Эрмосо и нападающий Янник Феррейра-Карраско сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию, об этом рапортует пресс-служба мадридского «Атлетико».
Оба футболиста были немедленно изолированы от команды. Сейчас Феррейра-Карраско и Эрмосо находятся на карантине у себя дома.
В текущем сезоне Примеры Янник сыграл 15 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Эрмосо принял участие в 15 поединках чемпионата Испании, забил гол и отдал ассист.
В настоящий момент «матрасники» уверенно лидируют в Примере, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Янник Феррейра-Карраско, Марио Эрмосо