Роналдо: «Винисиус на правильном пути»

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30 Января 2021, 13:41,
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Экс-нападающий сборной Бразилии и миланского «Интера» Роналдо высказался о своем соотечественнике Винисиусе Жуниоре, выступающем за мадридский «Реал».
«Изначально Жуниор имел место в основном составе команды, однако конкуренция там очень высока. У тренерского штаба огромный выбор футболистов.
Ему сейчас непросто конкурировать, ведь он еще очень молод. Винисиусу всего 20 лет, у него все впереди. Думаю, он на правильном пути», - приводит слова Роналдо газета Marca.
В текущем сезоне испанской Примеры нападающий сыграл 16 матчей, забил два гола и один раз ассистировал своим партнерам.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Роналдо, Винисиус Жуниор
Ну как сказать, смотря с кем сравнивать. Сака в Арсенале, Холанн, Мбаппе прекрасно справляются со своими задачами и справлялись и в столь юном возрасте. Наоборот, в Реале сейчас нет звёзд наподобие Роналду и пробиться там в состав в нападение намного проще, чем было раньше. Так что всё зависит от Жуниора, время идёт, а надежд на него всё меньше, как и на Гояса.