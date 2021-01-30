Роналдо: «Винисиус на правильном пути»

Экс-нападающий сборной Бразилии и миланского «Интера» Роналдо высказался о своем соотечественнике Винисиусе Жуниоре, выступающем за мадридский «Реал».

«Изначально Жуниор имел место в основном составе команды, однако конкуренция там очень высока. У тренерского штаба огромный выбор футболистов.

Ему сейчас непросто конкурировать, ведь он еще очень молод. Винисиусу всего 20 лет, у него все впереди. Думаю, он на правильном пути», - приводит слова Роналдо газета Marca.

В текущем сезоне испанской Примеры нападающий сыграл 16 матчей, забил два гола и один раз ассистировал своим партнерам.