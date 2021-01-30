Тевес: «Не могу представить Месси в другом клубе»

Аргентинский форвард Карлос Тевес, выступающий на родине за «Боку Хуниорс», поделился мнением о будущем Лионеля Месси в каталонской «Барселоне».

«У Месси подходит возраст, когда приходит понимание того, что осталось совсем немного карьеры. Думаю, он уже принял решение о своем будущем, которое объявит летом. Лично я не могу представить его в футболке другого клуба», - передает слова Тевеса газета Marca.

Напомним, что срок действия трудового соглашения Лионеля с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.

Среди претендентов на аргентинского нападающего называются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».