Тевес: «Не могу представить Месси в другом клубе»

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30 Января 2021, 09:21,
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Аргентинский форвард Карлос Тевес, выступающий на родине за «Боку Хуниорс», поделился мнением о будущем Лионеля Месси в каталонской «Барселоне».
«У Месси подходит возраст, когда приходит понимание того, что осталось совсем немного карьеры. Думаю, он уже принял решение о своем будущем, которое объявит летом. Лично я не могу представить его в футболке другого клуба», - передает слова Тевеса газета Marca.
Напомним, что срок действия трудового соглашения Лионеля с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.
Среди претендентов на аргентинского нападающего называются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Карлос Тевес