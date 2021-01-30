Лапорта: «ПСЖ» подпишет Месси, если продолжит нарушать финансовый фэйр-плей»

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30 Января 2021, 09:14,
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Кандидат на пост президента каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз высказался о возможном переходе нападающего Лионеля Месси во французский «ПСЖ».
«Может ли «ПСЖ» подписать Лео? Вполне возможно, если они продолжат нарушать финансовый фэйр-плей. Было бы интересно посмотреть, проигнорирует ли «ПСЖ» правила, чтобы подписать Месси. Если это случится, надеюсь, что УЕФА и ФИФА отреагируют», - передает слова Лапорты портал Goal.
Ранее СМИ сообщали, что главными претендентами на 33-летнего аргентинца являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
В составе первой команды «Барселоны» Месси выступает с 2005-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Жоан Лапорта