Лапорта: «ПСЖ» подпишет Месси, если продолжит нарушать финансовый фэйр-плей»

Кандидат на пост президента каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз высказался о возможном переходе нападающего Лионеля Месси во французский «ПСЖ».

«Может ли «ПСЖ» подписать Лео? Вполне возможно, если они продолжат нарушать финансовый фэйр-плей. Было бы интересно посмотреть, проигнорирует ли «ПСЖ» правила, чтобы подписать Месси. Если это случится, надеюсь, что УЕФА и ФИФА отреагируют», - передает слова Лапорты портал Goal.

Ранее СМИ сообщали, что главными претендентами на 33-летнего аргентинца являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В составе первой команды «Барселоны» Месси выступает с 2005-го года.