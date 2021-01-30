​Ривалдо: «Барселона» должна была продать Месси, как «Реал» продал Роналду»

Известный в прошлом футболист Ривалдо высказался по поводу Лионеля Месси, который хотел покинуть «Барселону» прошлым летом.

«Предыдущий совет директоров совершил ошибку, не продав Месси. Они могли сделать что-то похожее на то, что «Реал» сделал с Криштиану Роналду, когда продал его и заработал около 100 миллионов евро.

Теперь уход Месси кажется неизбежным. Очень больно наблюдать за тем, как такой футболист собирается покинуть «Барселону» бесплатно в то время, когда клуб переживает такие серьёзные финансовые трудности», - цитирует Ривалдо испанский Sport.

Действующий контракт Лионеля Месси истекает в конце сезона.