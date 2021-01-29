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«Реал» попытается подписать Мбаппе летом

29 Января 2021, 22:42,

Global Look Press

Несмотря на финансовые трудности, «Реал» всё же попытается подписать Килиана Мбаппе будущим летом. В мадридском клубе осознают, что им нужно подписать футболиста мирового уровня, чтобы вдохнуть жизнь в свой проект и команду, пишет Marca.

У «Реала» есть 125 миллионов евро, которые они могут потратить на рынке. При этом клубу всё же придётся кого-то продать, учитывая тот факт, что доходы в условиях пандемии окажутся ниже прогнозируемых.

Отмечается, что «ПСЖ» рассчитывает продать Мбаппе за 150-160 миллионов евро, если игрок не продлит контракт. Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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BESTJuventus10
29 Января 2021, 23:44

а 900 миллионов долга они не попытаются выплатить?) сомневаюсь что Пересу позволят тратить 150-160 лямов летом.

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