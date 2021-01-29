«Реал» попытается подписать Мбаппе летом

Несмотря на финансовые трудности, «Реал» всё же попытается подписать Килиана Мбаппе будущим летом. В мадридском клубе осознают, что им нужно подписать футболиста мирового уровня, чтобы вдохнуть жизнь в свой проект и команду, пишет Marca.

У «Реала» есть 125 миллионов евро, которые они могут потратить на рынке. При этом клубу всё же придётся кого-то продать, учитывая тот факт, что доходы в условиях пандемии окажутся ниже прогнозируемых.

Отмечается, что «ПСЖ» рассчитывает продать Мбаппе за 150-160 миллионов евро, если игрок не продлит контракт. Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.