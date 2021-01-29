Почеттино: «Месси - великий игрок, он впишется в любую команду»

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29 Января 2021, 10:40,
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Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.
«Меня полностью устраивает нынешний состав «ПСЖ». Месси? Такой великий футболист впишется в любую команду. Он способен заиграть везде», - передает слова специалиста газета Marca.
Напомним, что срок действия контракта 33-летнего нападающего с «Барселоной» истекает летом 2021-го года. Среди претендентов на Месси называются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
В текущем сезоне чемпионата Испании Лионель провел 17 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей и две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Маурисио Почеттино
Он в свою-то не всегда вписывается.
Ну, кроме Барселоны случаев мы не наблюдали, в Аргентине эксцессы были, но, в принципе, играл сносно. Тут дело в другом, неужели ПСЖ всерьёз нацелился на его подписание?
Лукавит Поч слюнки же текут у ПСЖ и Сити....
Маурисио, откуда ты знаешь? Что-то в сборной великий игрок особо ничего не показал