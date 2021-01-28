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​Кассано: «В «Реале» ел Нутеллу прямо из банки и набрал 14 килограммов за семь месяцев»

28 Января 2021, 14:25,

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Известный в прошлом нападающий Антонио Кассано вспомнил о своём периоде выступлений за мадридский «Реал».

«В «Реале» мне удалось сбросить около 12 килограммов. Затем в команду перешёл Фабио Каннаваро, и я снова их набрал.

Одним из спонсоров «Реала» была компания Nutella, каждый месяц они давали нам по пять килограммов своей продукции. Когда команду возглавил Фабио Капелло, я забил два гола в двух матчах и почувствовал себя королём мира. Затем Капелло меня заменил в матче с «Лионом», я поругался с ним, и он вывел меня из команды. За семь месяцев я набрал 14 килограммов. Я ел Нутеллу прямо из банки, и мне было всё равно. Потом было стыдно», - приводит португальский Record слова Кассано каналу Bobo TV.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Антонио Кассано
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