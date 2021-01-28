«Атлетико» подпишет форварда, которым интересовался ЦСКА

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28 Января 2021, 10:51,
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Мадридский «Атлетико» опередил конкурентов в борьбе за бразильского форварда Маркоса Пауло, правами на которого владеет «Флуминенсе».
Согласно данным портала Sporx, руководство «матрасников» уже подписало с 19-летним исполнителем предварительный трудовой договор. К испанскому гранду Пауло присоединится летом в качестве свободного агента.
Стоит отметить, что в услугах бразильца были также заинтересованы московский ЦСКА, «Парма» и «Интер».
Маркос является воспитанником «Флуминенсе». За первую команду нападающий провел 65 поединков, забил 11 мячей и отдал десять ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - зима 2021, Маркос Пауло